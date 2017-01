Descubren por qué es más riesgoso tener un parto de grande

No obstante aclararon que las pruebas se hicieron hasta ahora con ratones, y faltan estudios con personas. El objetivo es reunir información que permita en un futuro tener partos exitosos en mujeres más longevas.

Los autores se centraron en los músculos del útero y del cuello uterino –o cérvix–, y lo que vieron es que la capacidad de contracción de estos músculos era mucho menor en las hembras de mayor edad que en las más jóvenes, según consignó la revista especializada «The Journal of Physiology» y reprodujo el sitio ABC .

