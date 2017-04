Descubren un gusano que mide un metro y medio de largo

Un animal parecido a un gusano que vive dentro de una concha en el barro fue descubierto por investigadores de la Universidad de Utah de EE.UU. Esta rara especie denominada Kuphus polythalamia puede llegar a medir un metro y medio de largo. No come y se alimenta de gases emanados de la tierra.

Aún se desconoce cuál es el hábitat preferido del gusano, pero en esta oportunidad el espécimen fue encontrados en el barro de una laguna poco profunda en Filipinas. "Me sorprendió cuando vi por primera vez la enorme inmensidad de este extraño animal”, comentó uno de los directores de la expedición, Margo Haygood.

El Kuphus no come, se alimenta de la energía del sulfuro de hidrógeno que producen las bacterias que viven en sus branquias. Como consecuencia, muchos de los órganos digestivos internos se han reducido debido a la falta de uso. El descubrimiento fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences