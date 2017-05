Deseo consumido. ¿Y si pasaras un año sin comprar?, de Evangelina Himitian y Soledad M. Vallejos

Ahora saben que no se perdieron nada. En cambio, terminan este año enriquecidas. Sobrevivieron. Y descubrieron que lo que realmente necesitan es muy poco. O, al menos, muchísimo menos de lo que dicta el mercado. Y en Deseo consumido explican por qué.

