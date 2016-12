Despidos en Ideas del Sur: la reacción de Marcelo Tinelli

Tinelli no forma parte del directorio desde hace algunos años, cuando le vendió la totalidad del paquete accionario al Grupo Indalo, perteneciente al empresario kirchnerista.

Por ahora Marcelo, que está de vacaciones, no se expidió sobre el tema, pero de acuerdo a lo publicado por el portal exitoina.com, está “sorprendido y enojado” porque no fue consultado.

Según publicó La Nación, entre los despedidos, destacan el del director Alejandro Ripoll, el editor jefe Luis Barros, la jefa de prensa María Catalayud y hasta la ex pareja del conductor, Sol Calabró.

