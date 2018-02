Desvincularon a Nadia, histórica pronosticadora de la TV Pública

La pronosticadora Nadia Zyncenko fue desvinculada de la TV Pública porque, según relató, el canal público considera que pasó la edad para jubilarse.

“El canal decidió que no estoy más, consideran que soy grande", afirmó la reconocida presentadora del tiempo.

“Es una decisión que yo acato y respeto. Son las leyes del trabajo”, afirmó en declaraciones a medios porteños.

“No me indemnizaron, por la edad no correspondía, es por la edad jubilatoria. Creo que el gobierno quiere hacer cumplir la edad jubilatoria, me lo han mencionado, estoy pasada de edad. Es decisión de quien te contrata”, expresó.

Nadia denunció sin embargo que le deben la compensación por 462 francos trabajados, es decir, más de un año y tres meses. “Trabajé todos los feriados, todos los domingos. No era porque no me gustara descansar, sino porque lo pedían y yo los hacía”, mencionó.