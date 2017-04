Detuvieron a psicólogo acusado de abusar de una paciente de 15 años

"Más que una vocación tenemos inclinación hacia determinadas actividades", propone el psicólogo, que además invita a "transitar de a dos el duelo por lo que se deja: el secundario, lo no elegido, el mundo conocido, la infancia, la seguridad".

Dalia también ofrecía ayuda para confeccionar currículum, cartas de presentación, cómo prepararse para una entrevista laboral, buscar empleo, tratamiento de adicciones y psicología online para aquellos que no se pudieran acercarse a su consultorio.

Mientras tanto, el imputado fue indagado en la mañana de este viernes por la fiscal Urrutia y continuará detenido acusado de "abuso sexual de una menor que no ha podido consentir libremente la acción por mediar abuso intimidatorio nacido de una relación de dependencia".

La víctima también le aseguró a su padre que Dalia "la había invitado a salir y le pedía que se tomara fotos y filmaran videos juntos", pero como la chica no accedió "le mostró videos y fotos de otros pacientes desnudos masturbándose, como él les indicaba".

La causa se inició cuando el padre de una adolescente de 15 años denunció que su hija concurría habitualmente al consultorio de Dalia y que, de repente, la chica le manifestó que no quería ir más y él comenzó a verla "rara y sin ganas de nada".

