Detuvieron al contador de los Kirchner: ¿quién es Víctor Manzanares?

El contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, fue detenido este lunes en Río Gallegos por orden del juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa Los Sauces, en donde se investiga a la ex familia presidencial por los delitos de lavado de dinero y cobro de coimas de alquileres que pagaban empresarios beneficiados por la obra pública. Para el abogado de Manzanares (que también es de los Kirchner), Carlos Beraldi, Bonadío no tenía razones para ordenar la detención y aseguró que su cliente no entorpeció la investigación ni sustrajo activos de la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner.

Según informó Télam, Beraldi calificó de arbitraria la orden de Bonadío. “No sabemos bien cuál es la imputación –dijo– (Manzanares) siempre estuvo a derecho, lo fueron a buscar su domicilio y lo encontraron en su domicilio”.

Además, Beraldi –quien también representa a la ex presidenta y sus hijos en este expediente– puntualizó que Bonadio se declaró incompetente en la causa a comienzos de abril pasado, tras procesar y embargar a la ex presidenta, a sus hijos y a otra veintena de imputados, por lo que señaló que "en esta causa no sabemos qué sigue haciendo".

Pero, ¿quién es Manzanares? Contador desde 1988, Manzanares empezó a ejercer la profesión en el estudio contable de su padre, Manzanares Montané S.C.A. Luego, según publicó Infobae, él pasó a ser titular de una nueva relación societaria con Néstor Pombo y Javier Montané, entre otros. La relación del ex presidente Néstor Kirchner con el estudio comenzó en 1977.

En 1992 llegó al Banco de la Provincia de Santa Cruz como síndico, nombrado por el entonces gobernador Kirchner. Ahí continuó hasta 1998, cuando la entidad fue privatizada. Desde entonces y hasta ahora, actuó como síndico titular del Banco de Santa Cruz SA, en donde permaneció bajo el mandato de todos los gobernadores.

Al mismo tiempo ostentaba otros cargos, como presidente de la junta electoral del Automóvil Club Río Gallegos, revisor de cuentas de la Asociación Cooperadora Hospital Benigno Carro y presidente de la Cooperadora Escuela EPP 78.