Devolverán la retención por Ganancias del aguinaldo a jubilados

Se trata de casi doscientos mil jubilados y pensionados cuyos haberes brutos no superan los $55.000, informó la Ansés y precisó que la devolución se realiza hasta un tope de $15.000 percibidos en concepto de aguinaldo.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo