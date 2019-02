“La audición es una de las funciones fundamentales en el ser humano”. Así lo expresaba el doctor Diego Castagnino, médico especialista en Otorrinolaringología, quien a instancias de rosario3.com, así se refería al Día Internacional del implante coclear: “el 25 de febrero se celebra el día del implante coclear porque un día como este. pero en 1957, los médicos André Djourno y Charles Eyries en Francia, insertaron un hilo de cobre dentro de la cóclea a un paciente masculino de 50 años de edad.

Desde aquella fecha al día de hoy, en todos estos años transcurrido, los implantes cocleares fueron evolucionando y mejorando, lográndose mayor eficacia y mejor calidad de audición. La mejora se ha logrado tanto en la parte interna, integrada por electrodos específicos, como en la parte externa que lleva un procesador de palabras, encargado de transformar el sonidos de un estímulo mecánico a un estímulo eléctrico para que el cerebro pueda comprenderlo y la persona comprender qué es lo que comunican los otros”.

- Ustedes nos enseñaron que cuanto antes es el diagnóstico mejora el pronóstico de los pacientes; en el caso de los recién nacidos, ¿se pueden hacer estudios efectivos en ellos para saber si tienen una audición normal?

- Hace varios años está vigente la ley que contempla el ´screening´, que es el estudio a toda la población de niños recién nacidos, recurriendo a la ´otoemisión acústica´. Se trata de un estudio sencillo y rápido; poco invasivo y nada molesto para el bebé. Se lo realiza entre las primeras horas y hasta los tres meses de nacido. Permite detectar problemas en el oído interno, en la cóclea, siendo muy importante la detección temprana, ya que de esto dependerá el normal desarrollo del lenguaje del bebé.

Detectar tempranamente la hipoacusia, nos permite equiparlos con audífonos si la pérdida auditiva así lo requiere; y si la pérdida es muy severa y profunda, poder recurrir a los implantes cocleares.

- ¿A partir de qué edad se les puede colocar implantes cocleares a los recién nacidos?

- En los EEUU, la FDA (Food and Drug Administration), no los autoriza a menores de un año; en nuestro país y en Europa, se han realizado implantes en menores de un años si el caso lo ameritaba y con buenos resultados. El criterio es “cuanto antes se lo implante mejores van a ser los resultados de la adquisición del lenguaje y el normal desarrollo cognitivo del bebé”. Estos niños pueden alcanzar un desarrollo normal.

- ¿Están indicados los implantes cocleares en la personas adultas?

- Sí. De hecho recurrimos a ellos en adultos mayores, teniendo en cuenta el grado de hipoacusia, y se los indicamos. Obviamente que en las pérdidas auditivas moderas a severas podemos equipar a esos pacientes con audífonos, los que han evidenciado un nivel de desarrollo tecnológico y de presentación estética que los ubica como un excelente recurso para esos casos en donde están indicados. Pero si la pérdida auditiva es mayor, si la sordera es profunda, en los adultos mayores recurrimos a los implantes cocleares, recurriendo a una técnica quirúrgica muy segura, haciendo de ésta una indicación que ha demostrado su evidencia.

- ¿Qué puede generar, tanto en el niño como en el adulto, la sordera?

- La sordera, a la que llamamos hipoacusia, tanto en niños como en adultos mayores, genera en ambos casos, un marcado aislamiento; el grado de pérdida auditiva hace que no se integren y sufran los padecimientos de quienes de este modo se autoexcluyen. Esa pérdida de socialización es preocupante en quienes no pueden acceder a entender lo que se conversa y en general esto conduce a la depresión y ciertos grados de demencia por el aislamiento, provocado por no poder comunicarse con los demás; en no poder conversar.

