Dieta sin gluten: aconsejan no practicarla si no se es celíaco

Los científicos concluyen que "la promoción de dietas sin gluten para la prevención de enfermedades coronarias entre personas sin síntomas y sin celiaquía, no es recomendable".

Sin embargo, sostienen que sus hallazgos "no apoyan la promoción de una dieta con restricciones de gluten con el objetivo de reducir el riesgo de enfermedades coronarias".

Los autores advierten en su artículo de que se trata de un estudio de observación, por lo que no pueden extraerse conclusiones firmes "de causa y efecto".

Por ese motivo, los expertos afirman que "no debe promoverse una dieta sin gluten entre personas sin la enfermedad celíaca", en el artículo publicado en la revista médica British Medical Journal y comunicado en docsalud .

Un equipo científico dirigido por Andre T. Chan, de la Escuela de Medicina de Harvard (EEUU), demuestra que, a pesar de lo que se ha extendido en los últimos años, el consumo de gluten no incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares en personas sin celiaquía.

