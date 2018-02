Diez razones para ponerle música a tus entrenamientos

Hacer ejercicio con música es beneficioso para la salud. Según el portal saludalia, hay múltiples motivos que argumentan esta idea.

Mejora tus relaciones sociales

A través de diferentes estudios se ha demostrado que la música nos ayuda a relacionarnos más. Esto lo saben los gimnasios, de aquí que la gran mayoría de gimnasios incluyan un tipo u otro de música en sus entrenamientos. Así se consigue que los alumnos se relacionen más entre ellos y se sientan más a gusto a la hora de entrenar juntos.

Disminuye la sensación de fatiga

Otro de los motivos por los que siempre se suele usar música en los entrenamientos es porque ayuda a reducir la fatiga de manera importante. En muchas ocasiones nos centramos en la música y perdemos un poco de consciencia en el ejercicio, es decir, se nos hace menos pesado y por ello la fatiga es menor. En cierta manera es como si estuvíesemos engañando al cerebro.

Te ayudará a estimular el organismo

Dependiendo del tipo de música que uses, podrás estimularte para hacer un ejercicio u otro, de aquí que venga muy bien para los entrenamientos. Si por ejemplo vas a realizar un entrenamiento ligero y con poca intensidad, entonces deberás apostar por usar siempre una música tranquila. La música tranquila también te vendrá muy bien para estirar, mientras que la música acelerada te ayudará a acelerarte para estar listo para el deporte que quieras practicar. Es más, hay música que va acelerando poco a poco y es perfecta para este tipo de situaciones, entrenamiento, ejercicio.

Podés usar auriculares livianos

A la hora de realizar entrenamientos no solo podemos escuchar música a través de los parlantes del gimnasio. También podrás encontrar muy buenos auriculares deportivos para que puedas escuchar tu música sin molestar a los demás y sin ningún tipo de incomodidad.

Podrás mejorar la sincronización de movimientos

Para poder sincronizar los movimientos es muy importante la música. Se ha demostrado que sin música es mucho más complicado sincronizar los movimientos, de aquí que casi todos los gimnasios a usen. Por ejemplo, puede ser una buena opción apostar por la modalidad Body Pump o Body Attack.

Podrás descargar la adrenalina

A través de la música conseguirás encontrar la felicidad de manera más sencilla mientras entrenás y hacés ejercicio. Si usás una música adecuada para el tipo de entrenamiento que estás realizando, podés estar seguro de que podrás hacer bien el entrenamiento, mientras soltás adrenalina. Es por ello por lo que muchas personas hacen deporte con música tras el trabajo, ya que es una manera sencilla de soltar adrenalina y desconectar del duro trabajo diario.

Conseguirás mejorar tu salud

Con la música y el ejercicio te sentirás mucho más feliz, de aquí que en su conjunto puedas tener la seguridad de mejorar tu salud fácilmente. Se ha demostrado que en combinación se puede luchar de manera directa contra los problemas cardiovasculares, problemas postulares o la osteoporosis entre otros problemas. Entrená y hacé ejercicio con música y verás como tu salud mejorará de manera importante.

Te concentrarás más en el entrenamiento

Con la música no solo conseguirás centrarte mucho más en el ejercicio que vas a practicar, sino que también podrás tener la seguridad de que aumentarás tu capacidad de resistencia. Si ya has probado a entrenar con música, te darás cuenta de que en muchas ocasiones te concentrarás en la música y no en el esfuerzo. Gracias a esto la mente no se cansará tan rápido, por lo que la capacidad de resistencia aumentará de manera importante.

Se te pasará el tiempo mucho más rápido

Otro punto positivo es que la música te ayudará a disfrutar del momento. Y como bien sabrás, si estás disfrutando de momento, te será mucho más fácil pasar el esfuerzo. Y cuando algo no se te hace tan pesado, te permite tener la sensación de que el tiempo pasa mucho más rápido.

Escuchar música es gratis

Otro de los motivos por los que la gente está usando música en los entrenamientos es porque es gratis. Y si algo es gratis y te gusta, ¿Por qué no hacerlo? Pues esto sucede con la gran mayoría de deportistas. Si te gusta hacer deporte y a su vez tienes caro que te gusta la música, entonces la combinación será perfecta.

Eso sí, siempre que hagas deporte o entrenes y escuches música, debés evitar escuchar la música demasiado alta para evitar que tus oídos puedan sufrir. Y es que se ha demostrado que la música demasiado alta durante mucho tiempo provoca problemas irreparables en los oídos.