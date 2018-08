Diputados definen hoy si se reforma la Constitución provincial

Un día muy importante para el gobierno de Miguel Lifschitz. A partir de las 10, la cámara de Diputados tendrá en sus manos darle luz verde o frenar el proyecto de reforma de la Constitución provincial impulsado por el oficialismo. Las chances no están firmes ya que, hasta el momento, se estima que la propuesta cuenta con 25 votos a favor cuando necesita 34 para avanzar hacia el Senado.

Anoche, el gobernador Lifschitz congregó a cientos de militantes del Frente Progresista Cívico y Social en la ciudad de Santa Fe y se mostró fuerte y entusiasta en relación al destino de su proyecto en la Legislatura. Remarcó las raíces progresistas y reformistas de su sector y apostó a que los legisladores acompañen con su voto la posibilidad de debatir modificaciones a la Carta Magna provincial.

Sin embargo, el escenario es complicado. El bloque oficial tiene 25 votos pero precisa una mayoría de dos tercios, es decir, 34 votos. Los nueve diputados del PRO confirmaron su rechazo al tratamiento sobre tablas así como también, los 11 legisladores del PJ y los cuatro del interbloque de izquierda. Los radicales, en tanto, expresaron que apoyarán el proyecto.

El punto más débil de la iniciativa es la reelección del gobernador. Lejos de evitar el tema, ayer el gobernador asumió sus intenciones de extender su mandato. “Yo no me voy a excluir, es una decisión que deberán tomar los legisladores. Yo nunca lo puse como una condición, no es prioritario ni hicimos una campaña sobre eso”, sostuvo en Radiópolis (Radio2).