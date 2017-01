Disfrazados de operarios telefónicos, asaltaron un 5º piso céntrico

Los malvivientes, que al parecer manejaban –y aprovecharon– el dato de que allí esperaban un servicio técnico para la línea de teléfono, revisaron la casa y se apoderaron de joyas y otros elementos que pudieron tomar. El saldo preciso del robo aún no estaba definido al mediodía.

Según las primeras informaciones, bajó a abrirles una empleada doméstica que estaba a cargo del departamento, al cuidado de dos niños de la familia que vive allí. Al llegar al piso indicado, entraron a la vivienda y maniataron a la mujer. A los chicos les pidieron que permanecieran quietos pero no habrían empleado violencia física contra ellos.

