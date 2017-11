Dislexia: un llamado de atención a las familias y las escuelas

¿Qué es "Dytective"? Dytective es una aplicación que funciona como un detector de riesgo de tener dislexia creado por Change Dyslexia. Una tecnología presentada por el Ministerio de Educación de la Nación y Samsung invita a detectar patologías por los propios docentes, padres y madres. ¿Es apropiado realizar un diagnóstico desde una forma impersonal y genérica?

Diversos especialistas advierten sobre este mal uso de la tecnología y argumentan: "en 15 minutos es posible hacer un buen negocio, pero no un buen diagnóstico". En su publicidad dice: "Averiguá con nuestro test si es posible que tengas dislexia en 15 minutos". Esto es grave, carente de rigor científico y puede producir mucha confusión y daño a niños y a sus familiares. Hay algunos tratamientos extraños, otros extravagantes con Tablet o con otros dispositivos tecnológicos que no cuentan con el soporte de investigaciones académicas y científicas. De esta manera hay una gran industria y un gran negocio detrás de esta supuesta patología, según publica noveduc.

En general, cuando los niños presentan alguna dificultad tanto padres como docentes y profesionales se sienten más tranquilos si se encuentra un rótulo que lo explique. Tener un diagnóstico, en este caso, no cambia. Primero porque si bien está claro que hay una significativa proporción de niños con dificultades para aprender a leer, es complejo diferenciar supuestos "disléxicos" de "pobres lectores". Y en segundo lugar, porque no hay intervención o tratamiento educativo que uno haga con ese niño diferente de lo que haría con todo niño que está en proceso de aprender a leer y a escribir. Al contrario, al colocar todas las dificultades bajo una misma etiqueta y suponiendo una causa uniforme, puede simplificar la complejidad de esas dificultades, impidiendo encontrar las estrategias adecuadas para ayudar a cada niño particular.

Sobre las dificultades de aprendizaje

¿Cómo encararlas? ¿cuáles son sus determinaciones? ¿los niños nacen con problemas o, en muchos casos, la escuela se ha quedado sin respuestas frente a ellos y a los adolescentes de hoy? El aprendizaje escolar es un terreno de debates y de controversias.

A la vez, el modo en que pensemos la transmisión de conocimientos va a reflejar la representación que sostenemos de los niños y adolescentes. En este sentido, al pensarlos como sujetos activos en la adquisición de conocimientos y siendo parte de un proceso en el que hay muchos actores, las experiencias se complejizan. Los niños y los adolescentes son sujetos en vías de transformación y, por ende, el hecho de que fracasen en la escuela no implica una dificultad de por vida. Si consideramos que las dificultades de aprendizaje son diversas y se deben a causas muy diferentes, y que no es un puro problema de cociente intelectual, sino que los deseos, los afectos, los ideales y el entorno juegan un papel fundamental, podremos ayudarlos a resolver los conflictos que se expresan en el aprendizaje escolar.

La escuela como institución es compleja y puede ser un lugar de subjetivación, una nueva oportunidad para todo niño, pero también puede ser estigmatizante.

