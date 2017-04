Doblete del Pipita y magia de Dybala para el triunfo de la Juve

Los argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala se lucieron este sábado en el triunfo por 2-0 del Juventus Turín ante el Chievo Verona en la Serie A italiana (Primera División), cuando faltan tres días para el duelo europeo contra el Barcelona. El "Pipita", con un doblete, y la "Joya" Dybala, que dio una asistencia y protagonizó unas grandes jugadas en la posición de número diez, guiaron al Juventus hasta su trigésimo segunda victoria consecutiva en su campo en la Serie A. Así, los turineses confirmaron su liderato y cuentan momentáneamente con nueve puntos de ventaja sobre el Roma, segundo, que jugará este domingo en el campo del Bolonia. El veterano portero del Juventus, Gianluigi Buffon, se convirtió en el segundo jugador con más partidos disputados en la Serie A (616), al superar al exfutbolista argentino y actual vicepresidente del Inter, Javier Zanetti. Esa particular clasificación está liderada por el excapitán del Milan Paolo Maldini, que jugó 647 encuentros en el campeonato italiano. Para gestionar energías de cara al duelo del martes, el técnico de los turineses, Massimiliano Allegri, rotó hoy a Leonardo Bonucci y al bosnio Miralem Pjanic, aunque alineó desde el comienzo a la pareja de delanteros formada por Paulo Dybala y el "Pipita" Higuaín. Los "bianconeri" gestionaron los ritmos de juego con autoridad y crearon unos peligros con unos remates desde fuera del área de Dybala y de Stefano Sturaro, que no crearon particulares problemas al arquero del Chievo, Andrea Seculin. Tras 20 minutos de dominio total, el Juventus se adelantó merced a Higuaín, que aprovechó una perfecta asistencia de Dybala para ajustar el balón al segundo poste y firmar su primer gol de la noche. La "Joya" Dybala fue la fuente de juego del conjunto turinés y exaltó a la hinchada con unas grandes jugadas, como cuando, al borde del descanso, sirvió al colombiano Juan Guillermo Cuadrado con un pase al hueco con caño al defensa que fue desaprovechado por el extremo. En la reanudación, los turineses siguieron en total control del choque y rozaron el segundo tanto a la hora de juego con Higuaín, que controló un balón en el límite del área, se dio la vuelta y golpeó con un derechazo que terminó fuera por centímetros. Tras esa oportunidad, el Juventus bajó la intensidad de juego y se limitó en gestionar el resultado durante unos veinte minutos, a la espera de que el Chievo subiera su posición. Precisamente cuando los visitantes empezaban a aproximarse a la portería de Buffon, los "bianconeri" salieron con unos contragolpes peligrosos y sentenciaron el duelo gracias a Higuaín, que logró su doblete personal. De nuevo Dybala entró en el área regateando a tres hombres, dio el balón al suizo Lichtsteiner, que proporcionó al "Pipita" el balón que valió su vigésimo segundo gol en este campeonato. Tras tres minutos de tiempo añadido, el Juventus pudo celebrar su vigésimo quinta victoria del año en la Serie A y ya podrá pensar completamente el duelo de los cuartos de final de la Liga de Campeones del próximo martes.

