Docentes apuran paritarias: “Hay que discutir una recomposición salarial seria”

Más temprano, en contacto con Radio 2, el secretario general de la CTA, Pablo Micheli no había descartado convocar a un paro en febrero que reuna el repudio a la reforma de las ART y el reclamo docente.

Consultado por la disposición del ministerio de Educación, señaló que expresaron voluntad de discutir "cuanto antes” pero que todavía no se fijó una fecha.

A poco más de un mes del inicio del ciclo lectivo, los docentes santafesinos quieren sentarse a discutir salarios la semana que viene. Desde Amsafé adelantaron que iniciarán las negociaciones con un pedido de aumento de no menos de 30 por ciento de aumento.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo