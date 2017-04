Docentes de escuelas públicas y privadas van al paro mañana

"Lo que pasó anoche fue aberrante. Es volver al pasado. No tiene ningún tipo de explicación ni justificación golpear de la forma que se golpeó. Nada justifica el accionar judicial", dijo el secretario general de Amet Rosario, Ernesto Cepeda, en diálogo con el periodista Gustavo Poles (Radio 2).

"Se reprime lo que no se puede someter. Es tremendo que se reprima a los docentes por querer instalar una carpa para difundir cuáles son los problemas, mientras que funcionarios del actual gobierno nacional y el propio Macri participaron de la carpa contra el gobierno anterior en el año 2013", sostuvo la dirigente.

Tras una reunión de secretarios generales de las delegaciones gremiales de distintos lugares del país, Alesso, que es tambièn titular del gremio santafesino Amsafé, encabezó una conferencia de prensa en la que anuncio el "paro general contra la represión" porque "no se toca a un maestro”.

