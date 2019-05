Docentes de la UNR votan al comienzo de semana para parar sobre el final

Se avizoran nuevos paros en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), ya que los docentes votarán este lunes y el martes medidas de fuerza que podrían concretarse esta misma semana. Además, el jueves participarán de la llamada Marcha de las Antorchas en la ciudad de Buenos Aires.

Según adelantaron desde el gremio Coad, se convocó a una votación durante dos días “para definir el plan de lucha en el marco de una paritaria donde el sector gremial sigue rechazando la oferta salarial del gobierno nacional por insuficiente”.

En ese sentido, adelantaron, “los docentes de todas las facultades de la UNR y escuelas dependientes votarán por la propuesta de Conadu: paro el jueves 16 de mayo, sumarse a Marcha de las Antorchas y luego paro de 48 horas para los días 28 y 29 de mayo, de continuar sin resolución la paritaria”

Por su parte, señalaron, la propuesta de Conadu Histórica es parar tanto este jueves como el viernes, también con adhesión a la movilización nacional.

La oferta “insuficiente”

“Cabe indicar –detallaron fuentes gremiales– que la última oferta salarial que el gobierno nacional presentó el 8 de mayo consistió en 4% de aumento en junio sobre salario de marzo 2019 (se incorpora al básico); 4% de aumento en agosto sobre salario de marzo 2019 (se incorpora al básico); y 4% de aumento en septiembre sobre salario de marzo 2019 (se incorpora al básico)”.

Además, “3% de aumento en octubre respecto al salario de marzo 2019 (se incorpora al básico), incorporación de las sumas no remunerativas no bonificables de enero y febrero 2019 en el mes de noviembre, incorporación de las sumas no remunerativas no bonificables de marzo y abril 2019 en el mes de diciembre, cláusula de actualización salarial gatillo en noviembre 2019 y en febrero 2020”.