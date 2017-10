Dos versiones de un fallido control de alcoholemia en la noche rosarina

Un joven rosarino fue sometido a un control de alcoholemia el sábado a la noche en Salta y Pueyrredón. La versión que consta en el acta advierte que el muchacho se negó a completar el procedimiento y por eso le remitieron el automóvil al corralón, le cobraron una multa y le retiraron el carnet por 15 días. Pero el involucrado en esta situación dio otra versión y aseguró que intentó “por todos los medios” comprobar que no había bebido alcohol, pero que las autoridades de tránsito no se lo permitieron.

Denis es el joven que protagonizó el episodio el sábado a la noche. Este martes se comunicó con el programa La primera de la tarde (Radio 2), para entregar su relato de los hechos. “Con unos amigos fuimos a un boliche de Salta y Oroño, como hacemos siempre, yo iba sólo en mi auto”, comenzó.

“Soy deportista, entreno, no tomo alcohol y esa noche no tomé”, aseguró el chico.

Luego detalló que lo paró un control en Salta y Pueyrredón: “Había un operativo grande, supongo que por la Fiesta de la Cerveza”, señaló. “Me paran, me piden los papeles, todo bien”, siguió.

Denis describió que el primer soplido suyo falló: “Me dijeron que sople bien, pero otra vez se cortó; me decían que yo lo estaba cortando”, describió. “Me dijeron que yo no terminaba la prueba y que no podían determinar si tenía alcohol o no, que el examen no se podía hacer más y que me iban a remitir el auto al corralón”.

“Yo le dije «te lo hago 50 veces si querés, no tengo ningún problema, yo no tomo alcohol», pero no me hicieron caso”, continuó Denis. “Les dije que tenía que haber otra forma de comprobar que yo no había tomado, me ofrecí a ir a un centro asistencial para que me saquen sangre, me dirigí a dos hospitales pero no pude hacerlo en ninguno porque me dijeron que tiene que ser recetado por un médico”, añadió.

El domingo a la mañana el muchacho fue a retirar su coche y allí le indicaron que en el acta figuraba que se negó a realizar el examen. “Tuve que pagar casi 4 mil pesos de multa y me retuvieron el carnet por 15 días, que para mí eso es terrible”, cerró.

El municipio dice

Gustavo Adda, director de Tránsito de la Municipalidad de Rosario, salió también en Radio 2 a dar su versión de los hechos. “Primero quiero aclarar que en todos los controles de alcoholemia hay un médico presente”, dijo.

Luego detalló que “practicaron entre 7 u 8 veces el control, entre prueba y prueba el médico le indicaba cómo tenía que hacerlo, le pedía que se tranquilizara, porque toda persona se puede poner nerviosa ante este tipo de situaciones”.

Adda afirmó que “el médico genera una ficha en la que se hace una observación clínica ocular, que es valorada por la jueza de faltas para emitir una resolución”.

El funcionario aclaró que “el aparato funcionaba perfectamente, se hicieron otros controles mientras este joven no podía completar el suyo”. Y finalizó: “No hacemos trampa porque no tenemos porqué hacerla”.