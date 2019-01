Dramático relato de una mujer que evitó ser violada dos veces en un día

Una muchacha de Río Negro contó en Twiter cómo se salvó de ser violada dos veces en un día. Fue este jueves en General Roca y el episodio más grave ocurrió por la noche, a apenas seis cuadras de su casa.

Guadalupe Sanz reconstruyó por la red social el ataque de un hombre en bici que la sorprendió en Moreno y 3 de Febrero, en plena Villa de las Artes, este jueves a alrededor de las 21.

“El tipo pasó en bici. Algo me dijo que lo vigile a ver si me miraba o estaba en la suya. Lo vi ir y venir relojeándome. En ese momento me metí por una calle lateral. Retrocedió con la bici y me siguió. Di vuelta. Me cruzó con la bici. Lo puteé, eché un pique y empecé a gritar”, contó Guadalupe. El agresor la había amenazado: "Gritás y te pego un tiro".

Esto es lo que nos toca a las mujeres: el coraje y la ruleta rusa. — Guadalupe Sanz�� (@_guadalupesanz) 18 de enero de 2019

“Me salvó el coraje y un ángel que frenó el auto”, continuó. Ese ángel es un hombre, Lucio, que la vio correr desesperada por la calle, frenó su auto y le ofreció ayuda.

“¿Que pasaba si yo era de esas personas que el miedo las paraliza? Este hijo de la mierda me agarraba, me arrastraba hasta el descampado que está ahí nomás y me violaba. Quizás me pegaba un tiro. Y aparecía muerta, como otras tantas”, reflexionó y se quejó del trato policial: recién en la tercera comisaría a la que acudió le tomaron la denuncia.

“El policía que me tomó la denuncia era un machirulo sin ganas de trabajar que intentó desalentarme de denunciar –criticó–, apenas me prestó atención, cuestionó mi relato y lo redactó mal. Por cuestiones como estas las mujeres no queremos denunciar”.

Zafé de pedo por segunda vez de ser violada y asesinada. Y ya una pelotuda me tiró un "no lo sé Rick, parece falso" y un pariente machirulo me preguntó cómo iba vestida y por qué no caminé por otra calle. La re concha de todo. — Guadalupe Sanz�� (@_guadalupesanz) 17 de enero de 2019

“Consejo a todas: no tengan miedo. Vayan atentas, siempre armadas, escuchando su intuición y teniendo presentes vías de escape. No se paralicen; ataquen, corran, griten con todas sus fuerzas. Mueran peleando si hace falta. Pero no se rindan. Jamás se rindan”, clamó.