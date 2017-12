Dramático video de un tornado en la zona de Tandil

Un padre con su hijo, productores agropecuarios de la zona de Tandil, registraron el momento en que un tornado afecta su campo.

Hay miedo, hay grito, hay llanto. En un momento el hombre le dice a su mujer por celular: “Perdimos todo”.

RIESGO: Video de Dario/Facundo Serrano del tornado en Fulton, Tandil, Bs As en la tarde del Viernes. Trabajando en su maquinaria, fueron sorprendidos por el fenómeno que aparenta ser un EF3. De milagro no resultaron heridos ni dañada su maquinaria. pic.twitter.com/l5321vDPoE — Santiago Corinaldesi (@sgocorinaldesi) 10 de diciembre de 2017

Facundo y Darío Serrano salieron ilesos, pero no fue tranquilamente. “En el video no se aprecia, pero el tornado baja a 300 metros de nosotros y no definía su dirección; aparte era una nube de de 4 o 5 kilómetros de ancho y cambiamos de dirección 2 ó 3 veces”, explicaron en las redes.