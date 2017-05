Dujovne prometió bajar la inflación "a 1% el último trimestre"

"Si uno mira el año pasado la inflación anualizada del primer semestre fue 67% y en el segundo fue 18%. Estos procesos de lucha contra la inflación no son lineales y la victoria viene dada por la calidad de la política económica", concluyó.

Dujovne sostuvo que "tenemos que seguir trabajando, persistir en las políticas que estamos llevando adelante para normalizar la inflación. No es una tarea que se logra de la noche a la mañana, estamos muy comprometidos con la lucha anti inflacionaria y vamos a persistir y tener mejores registros a lo largo del año".

"Pensamos que en el cuarto trimestre la inflación debería estar en niveles cercanos a 1% y eso sería un cambio notable para la Argentina, porque niveles de inflación de ese tipo no se ven hace más de 10 años. Estamos muy conformes con la tarea del Banco Central, una tarea que es absolutamente coordinada, seria, profesional y responsable", dijo luego del acto de asunción del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

