Durísimo: Gianinna Maradona cruzó fuerte a Wanda Nara por su pasado

Todo comenzó con un tuit que escribió Wanda Nara sobre las adicciones y que iba claramente dirigido a Diego Maradona. Gianinna salió entonces con los botines de punta y por la red social le hizo un “llamadito” de atención.

El mensaje de Wanda hacía referencia a la participación de Maradona en el sorteo del Mundial de Rusia, donde el ex capitán de la Selección criticó el juego del equipo de Jorge Sampaoli. La esposa de Mauro Icardi –cuya participación en la Selección fue siempre muy controvertida– recomendó “antidoping en eventos tan importantes que se ven siempre empañados con personas que sólo buscan arruinarlos con inventos y declaraciones fuera de lugar”.

“Qué pena que teniendo hijos no puedas dejar de criticar a otro por su pasado. ¡Recuerdo el tuyo y me alegro de que hayas avanzado!”, le respondió la hija del Diez.

Que pena que teniendo hijos no puedas dejar de criticar a otro por su pasado. Recuerdo el tuyo y me alegro el que hayas avanzado! @wandaicardi las adicciones no son una boludes y hubo mucho sufrimiento detrás de eso!