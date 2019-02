Eduardo Feinmann sobre el hijo de Federica Pais: “De un padre chorro, sale un pibe chorro”

Eduardo Feinmann se refirió a la detención del Dante Casermeiro, el hijo de Federica Pais, acusado por robo y reveló que el padre del muchacho de 21 años también estuvo preso por robo. Cuestionó a Federica Pais por haber pedido “piedad” a los medios a la hora de tratar la noticia. “Piedad se pide por las víctimas, no por los motochorros”, disparó.

“De un padre chorro, a veces sale un pibe chorro y un motochorro”, dijo Feinmann en su programa de A24 mientras mostraba el documento que probaría que el padre de Casermeiro, el hijo de Federica Pais, tambiñen estuvo involucrado en un delito.

“Vamos a hablar del riesgo país. Pero no del económico, sino de la familia Pais. La verdad que nos sorprendimos cuando conocimos la información de que uno de los hijos de Federica Pais era un motochorro. Y lo vimos perfectamente bien en las imágenes, junto con su cómplice: un tal Laje de apellido. Estamos hablando de «nenes bien», de eso se trata. No son nenes pobres de la villa que eligieron el camino del delito”, había comenzado Feinmann quien se mostró lapidario con Pais.

“Entiendo la vergüenza que pueda tener una madre. ¿Pero tratar de justificar lo injustificable? A la víctima no le importa, cuando le ponen un arma en el pecho, no sabe si es de madre, si es una réplica. Y la señora usó la palabra «piedad». Busqué en el diccionario la palabra piedad y el significado es «sentimiento de compasión o misericordia que produce alguien que sufre o padece». El que sufre o padece es la víctima, no es Dante que es el victimario. No funciona así la vida. Piedad se pide por las víctimas, no por los motochorros”, sentenció el conductor.