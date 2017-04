El 17 % de menores sufre el trastorno de la "borrachera del sueño"

La conocida como "borrachera del sueño" está además muy vinculada con la ansiedad y el estrés a la hora de ir a la cama. Por ello, los expertos dan una serie de recomendaciones como realizar ejercicio físico, no acostarse después de ver series o películas estimulantes, ni pasar de trabajar o estudiar directamente a la cama o realizar algún tipo de rutina de relajación antes de dormir.

