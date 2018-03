El 8M, por las mujeres de Televisión Litoral

Algunas más vistas que otras, más oídas o leídas, las mujeres que hacen Televisión Litoral (TVL) dan la cara y comparten su pensamiento en este Día Internacional de la Mujer. Con distintos matices, sus voces coinciden (y es grito) en que ya no es posible volver atrás en el avance de sus derechos.

Rocío Baró (El Tres, Rosario3.com)

“Este 8M nos movilizamos para visibilizar la desigualdad de género que existe en nuestra sociedad y para terminar con la violencia que pesa sobre nuestras cuerpos. Desde 1857 que salimos a las calles para reclamar por nuestros derechos y hoy es un nuevo 8 de marzo en donde todas paramos para levantar una vez más la bandera del feminismo para decir "Aborto legal ya" y "Vivas nos queremos".

Fernanda Rubio (El Tres, Rosario3.com)

“Pensemos una sociedad donde la igualdad y el respeto incluya a todas las mujeres. No solo un día. Todos los días”.

Andrea Mackowiak (Radio 2)

“Resistencia, lucha, Derecho, violencia, doctrina, patriarcado, injusticia, igualdad. Palabras, ideas y anhelos. Entraron como un rayo de luz, una detonación que transformó para siempre la manera de hablar, de pensar y de accionar de tod@s. La lucha se gana derribando viejos paradigmas ortodoxos. Mis respetos a la militancia, su lucha y por la conquista de más derechos. Por la paz y la igualdad, salud!”.

Evelin Machain (Radio 2)

“Ni antivarón, ni antimujer, ni antimadre, ni odio a los hombres ni más privilegios”. Así podría continuar la lista de los “anti” que suelen utilizarse para situar al feminismo y al machismo como los extremos, en discusiones que terminan por vaciar el verdadero significado y contenido de la lucha. Los extremismos a la hora de las discusiones –de ésta y de tantas otras– nunca llegan a buen puerto y hacen perder de vista lo importante.

No es contra ustedes, varones. Las mujeres reclamamos por la igualdad de derechos, por el fin de todas las violencias, las que duelen y matan, pero también las verbales y simbólicas.

Que este Día de la Mujer nos encuentre a todas y todos juntos, levantando las mismas banderas, reflexionando, educando sin estereotipos y reconociendo al otro y la otra como sujetos iguales sin dejar de entender las especificidades del género. Para que mi hija no tenga que cruzarse de vereda porque algunos le gritan barbaridades, y para que mi hijo no sea uno de ellos y esté en su misma vereda: en la de tod@s. Para que los puestos de poder no estén reservados sólo a ellos, para que no haya diferencias salariales por sexo, para que entiendan que “No es no”, que mi cuerpo es mío, que mi opinión vale, y que las mujeres somos tan libres como los hombres.

Saludo a las militantes de todas las épocas porque gracias a ellas se logró dar visibilidad a nuestras reivindicaciones y gracias al Movimiento de Mujeres se están logrando muchas conquistas. Empieza a observarse un cambio cultural: marchemos todas y todos juntos, por la misma vereda”.

Jésica Caballero (Radio 2, FM Vida, Frecuencia Plus)

“Hemos logrado muchas conquistas. Peleamos por mejores puestos laborales, por el reconocimiento de nuestras capacidades, por el respeto a nuestras decisiones y para erradicar la violencia machista. Tenemos mucho por hacer, la liberación femenina aún no está en la conciencia de todos, por eso todavía tenemos que explicar de qué se trata la libertad sexual (cuando el No es No), la maternidad libre y no dudar a la hora de denunciar un abuso.

Somos madres, hermanas, amigas, compañeras y no podemos descansar en esta lucha, por nosotras y por las futuras generaciones. Orgullosa de ser MUJER, libres y revolucionarias. Feliz día!!!”.

Analía Bocassi (El Tres, FM Vida)

“Por más conductoras de radio y TV de programas políticos y formadoras de opinión. Ni mejores ni peores. Tampoco iguales. Valen las diferencias. Sólo igualdad de oportunidades”.

María Soledad Massin (Rosario3.com)

“Porque mi cuerpo es mío y yo decido. Porque no es no. Porque no hay temas “masculinos” que como trabajadora de prensa no pueda cubrir. Ni información que mi cabeza de mujer no pueda procesar. Porque quiero iguales oportunidades (y reconocimiento) que mis compañeros. Y quiero dejar de escribir sobre chicas muertas, golpeadas o violadas solo porque son mujeres. Porque no quiero tener “un día”, sino todos. Este 8M marcho yo también”.

Sandra Ortolá (Radio 2)

“Vinimos a ser quienes queremos ser. Eso nos marca y nos define. Hay algo que nos empuja a salir adelante. Alcemos nuestras voces contra las desigualdades. Si nosotras paramos se para el mundo”.

Alejandra Dimónaco (FM Plus)

“Me gusta ser mujer. En este 8 de marzo tenemos una nueva oportunidad de empoderarnos y reconocernos. Estamos viviendo un tiempo que nos potencia y nos anima a sentar las bases de lo que queremos, y a poner los puntos sobre las cosas que no nos cierran, en vez de dejarlas pasar. Nos involucramos, nos sentimos parte, nos acompañamos, nos animamos a soltar las estructuras del pasado y nos lanzamos a encarar nuevos proyectos. Me entusiasma todo lo que estamos generando. Nos encontramos en un momento de transformación y tenemos que transitarlo evitando la agresión. Que este Día de la Mujer sea una jornada de reflexión y de acción para que hombres y mujeres podamos convivir en armonía en sociedades mas justas para todos”.

Araceli Colombo (Radio 2)

“Las luchas siempre nos transforman, nos ponen de pie, nos permiten cambiar viejas estructuras y romper patrones. Hoy como mujer quiero dar pelea de la mano de mi hijo, de mi hermano, de mi amigo, de mi amor , de mi vecino...de todos los que necesitamos transformarnos para vivir una sociedad más justa e igualitaria. Quiero luchar de la mano de todas las mujeres que queremos decidir que hacer con nuestro cuerpo de una manera segura. Reclamar justicia por cada víctima de femicidios, porque cuando hay justicia somos todos más libres y nunca abandonar el encanto y la imaginación que nos hacen únicas y poderosas”.

Ivana Fux (Radio 2)

“Ni mejores ni peores. Ni más ni menos. Simplemente, iguales en derechos. Sin "ismos" que representen extremos. Sólo punto medio y equilibrio que garantice respeto por cada género. En la riqueza y complejidad de la diversidad; en su complementariedad. No sólo por un día, sino por una sociedad que más allá de las coyunturas y circunstancias, de modo permanente, permita y colabore en la construcción de un espacio que valore a la mujer por su sensibilidad, su idoneidad, su capacidad y su talento. Ése es mi deseo”.

María Belén Alvarez (Radio 2)

“EVOLUCIÓN es la palabra que puede simplificar este momento histórico, de revolución para con nosotras y para con todo el mundo entero, de diálogos, debates, crecimiento en igualdad de derechos. Día para celebrar y reivindicar nuestro papel en la sociedad. Vivámoslo con alegría, con amor, libertad…vibrémoslo y sintámonos unidas!!!”.

Silvina Lusardi (FM Vida)

“Hoy nos abrazamos todas las mujeres del mundo. Y nos entrelazamos bajo el violeta, el color de la transformación. Para trasformar en amor todo lo que nos duele. Para transformar en caricia cada golpe. Para transformar en respeto cada grito recibido. Para transformar la desigualdad. Por una sociedad más justa, sin violencia y con los mismos derechos para todxs. Hoy decimos basta y nos fundimos una y otra vez en un abrazo violeta. Por nosotras y por las que ya no están”.

Mirta Andrin (Radio 2)

“Y fueron abriendo camino. Fueron las pioneras que cambiaron la historia de la mujer. Decididas, valientes, comprometidas, incansables, luchadoras, activistas, sabias, irrepetibles. Mujeres que se adelantaron. Si la máquina del tiempo existiera allí estarían médicas, científicas, descubridoras, Políticas, deportistas, atrevidas, pacifistas.VerÍamos a Agnodice EN siglo lll AC ejerciendo la medicina vestida de hombre. Más acá, las nuestras Cecilia Grierson, Alicia Moreau de Justo las primeras médicas que además allá por 1920 organizaban el primer congreso internacional de la mujer. Wangari Maathai, primer premio Nobel de la Paz, Anna Lee Fisher dando a luz en el espacio en 1980, la nuestra, la rosarina Amalia Figueredo de Pietra, la primer mujer en pilotear un avión de Sudamérica. Madame Curie científica con dos premios Nobel y la primera en obtener una cátedra. Y ella, Clara Zetkin ,quien propuso el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, dirigente del partido socialdemócrata alemán (1910) y fundadora del periódico “La Igualdad”. Sólo algunas de las tantas. Tan lejos y tan cerca hoy...ojalá podamos preservar lo conseguido con un comportamiento responsable y podamos seguir caminando juntas, sin violencia, sin tergiversar las verdaderas causas como en aquellas marchas que encabezaron Celia y Elisa (1857)con la consigna PAN..PAZ...IGUALDAD”.

Carolina Palandri (Radio 2)

“Por aquellas mujeres por las de hoy y por las que vendrán; celebrando la palabra; el empoderamiento en todos los contextos, transformando el impulso en acción, desarrollando plenamente la defensa por nuestros derechos”.

Almudena Munera Muñoz (El Tres)

"Este 8 de marzo, Día de la Mujer, pasará a la historia. Mujeres de todo el mundo unidas inundamos las calles exigiendo igualdad de oportunidades, igualdad también en las tareas domésticas y de cuidados. Estamos asistiendo al año de la revolución de las mujeres: nosotras nos plantamos y gritamos de forma unánime "basta" para eliminar la brecha salarial, derribar el techo de cristal y sobre todo paramos para terminar con la violencia de género porque VIVAS Y LIBRES NOS QUEREMOS".

Ana Córdoba (FM Plus, FM Vida)

"A las siempre luchadoras, débiles nunca "sensiblemente fuertes". ¡Feliz día mujeres, como comunicadora las abrazo en éste 8 de marzo, destacando siempre que merecemos: ser amadas y respetadas!".

Maricel Bargeri (Rosario3.com)

"Como sujetas y sujetos políticos nacemos, crecemos, estudiamos, nos conocemos y tenemos sexo en un sistema (político, cultural, económico y social) de dominación que organiza oportunidades distintas si naciste hombre (de preferencia blanco y heterosexual) o mujer. El primero sostiene sostiene sus privilegios a costa de lxs otrxs. No se trata de un modo relacional “natural”, sino que así lo establece el patriarcado, desde hace siglos y en buena parte de este mundo. Esos privilegios se expresan en lo cotidiano (y se resignifican de modo constante). ¿De qué hablamos cuando hablamos de privilegios? De la mínima participación en espacios de poder que tenemos las mujeres y de que recibimos hasta un 30 por ciento menos de salario por igual tarea. Salvo en aquellos países en los que el aborto es legal –sin que existan "casos" y con la sola manifestación de la voluntad–, no podemos decidir sobre nuestro cuerpo. Y en que tenemos que explicar que el ojo ajeno en el culo propio seguido de comentario es acoso callejero, no una "provocación". Y en que tenemos que contar cada treinta horas una muerte por el sólo hecho de ser mujer: 297 femicidios en 2017. Los privilegios también se expresan al momento de tener que aportar las pruebas en una denuncia por violencia física cuando, en rigor, sos la víctima. Y en tener que reiterar que las violencias machistas no se reducen al golpe o al femicidio, sino que para llegar a esa instancia (extrema) tiene que haber una legitimación previa. La inequidad replica en el cuidado de otras personas y las tareas domésticas: no son potestad de un género (eso es trabajo y debe ser remunerado). Y también en el hecho de discutir hasta el calambre que el machismo es de derecha y de izquierda. Y en tener que recordar que las mujeres votamos en Argentina hace (apenas) 66 años y que tuvimos que garantizar nuestra participación en la vida política por ley. Claro que también hay que explicar que si naciste nena, el rosa y las muñecas pueden gustarte o no, y que no hay diferencias entre nuestros empeines y los de los nenes a la hora de jugar al fútbol. Ah, y si naciste hombre, tenés todas las chances de ganar un Nobel de Economía. Si fue y es posible visibilizar y revertir parte de ese andamiaje asimétrico histórico, es por la articulación y la lucha de los movimientos de mujeres".

Vanina Lorusso (Radio 2)

"Mirábamos con mis hijxs La Casa de Mickey Mouse. El ratón y Goofy corren una carrera de autos contra Minnie y Daisy. Las chicas nunca llegan a la meta: se distraen en una tienda comprando carteras. Los varones ganan. Quiero criar a mis hijxs libres de estereotipos y violencias, respetuosxs de las diversidades, los cuerpos y las ideas. Disney -y muchos otros-me dicen que no voy a poder. Pero cuando las encuentro en la calle, sé que no estoy dando la batalla sola".

Patricia Pattacini (El Tres)

"No soy feminista. Así me autodenominaba, con cierto orgullo. En realidad porque las etiquetas nunca me gustaron. Sin embargo, teniendo en cuenta la definición de la palabra que habla de un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tienen como objetivo la emancipación de las mujeres y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres así como cuestionar la dominación y violencia de los varones sobre las mujeres y viceversa, además de la asignación de roles sociales según el género mediante meritocracia. Entonces si, soy feminista, desde mí más temprana edad. Creo, para ser precisa, desde aquel momento en que el secuestro y posterior desaparición de mí hermana durante el proceso militar, allá por 1976, vi nacer a mí nueva madre, mí madre luchadora, valiente, incansable, que no tenía miedo de enfrentarse al más siniestro personaje de esa época...y que dejaba atrás largos años de sumisión. Aprendí de ella, aprendí de ellas, las locas de la plaza, las mismas que hoy quieren borrar de la historia. Por eso, reivindicarme “feminista” es una manera de honrar a todas aquellas que me precedieron, lucharon, sufrieron y murieron por nosotras, por otras mujeres que hoy continúan escribiendo la historia, una historia donde los derechos de los varones se equiparen con los nuestros. Que la lucha siga tomando fuerza y que esa fuerza nos dé alas para un fin victorioso".

Claudia Bonato (Radio 2, Rosario3.com)

"Porque llevamos en la memoria a todas las que hoy no pueden gritar y nuestros gritos son también suyos" #NiUnaMenos.

Sabrina Ferrarese (Rosario3.com)

“Celebro los grandes avances en los derechos de la mujer ganados por los movimientos sociales y creo también en los pasos cortitos que podemos dar cada una donde sea que estemos. También estoy convencida en que esta lucha es contagiosa: cada vez que soy más libre, más nos abrimos todas. Cada vez que deseo y me afirmo, más sostenidas están las demás. Nos necesitamos a nosotras mismas y nos debemos un Estado que nos garantice y habilite ante el machismo. Tenemos en nuestras manos las semillas pero también vamos cosechando. Imparables, sin vuelta atrás”.