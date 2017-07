El Banco de Alimentos Rosario inauguró sede en barrio Ludueña

El Banco de Alimentos Rosario es una asociación civil sin fines de lucro que recupera alimentos que no pueden ser comercializados, pero sí son aptos para el consumo, y los distribuye de forma transparente y eficiente entre organizaciones que asisten a personas y familias de bajos recursos. BAR ya lleva distribuidos más de 3.000.000 de kilos de alimentos entre 37.000 beneficiarios.

Por último, el gobernador Lifschitz remarcó: “Es un gran proyecto más allá del nuevo edificio con que el que hoy cuentan, porque habla de solidaridad y trabajo conjunto, y de organización social para lograr un objetivo común" Además, señaló: "El mundo produce alimento en abundancia hoy pero su distribución no es equitativa. En este sentido BAR es un puente entre los alimentos y las personas que no pueden acceder a ellos. Es una gran e inteligente herramienta".

Por su parte, la intendenta Mónica Fein celebró "este gran logro" de todo el equipo del Banco de alimentos Rosario. "Es muy importante el trabajo que desde esta institución realizan, y la importancia que tienen para aquellos comedores, escuelas y lugares donde se aprovechan los alimentos que son recuperados. Es una tarea que no podríamos realizar desde el Estado en soledad", dijo Fein.

