El Bitcoin llegó a su tope histórico y se desplomó

The Hacker News informa que varios analistas sugieren que el alza pudo estar motorizada por el aumento de la demanda en China durante el último año debido a la caída del 7% anual del yuan en 2016. Que por otro lado es el rendimiento más bajo de la moneda china en más de 20 años.

En Argentina el número de personas que operan con la criptomoneda empezó a crecer a partir del proceso inflacionario que vive el país en la última década. Según un artículo de la revista dominical del New York Times la moneda virtual despegó en Argentina en 2011 con la expansión de los “brokers” locales.

El Bitcoin es una moneda virtual que no tiene autoridad central regulatoria como lo son los bancos centrales de los Estados Nación. Su producción está sujeta a miles de computadoras distribuidas por el globo que validan las transacciones y generan nuevos Bitcoins que entran al sistema a través de la minería por medio de algoritmos.

