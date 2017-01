El Calafate reclama mantener las conexiones aéreas con Rosario

La frecuencia a Bariloche bajará de 7 a 3 operaciones semanales; a Córdoba pasará de dos diarias a una (incluso, según fuentes gremiales, podrían no ser diarias); los vuelos a Iguazú se reducirán de 4 a 3 y a Mendoza de 6 a 4. La conexión a El Calafate se suspendería hasta septiembre. Estas bajas se suman a las rutas de verano (Mar del Plata, Río de Janeiro, Punta del Este, Florianópolis) desde febrero.

"Es decir que se consideren alternativas para no levantar la ruta"; agregó Novelle, quien indicó que la cámara empresarial está "pensando todas las acciones posibles" para que se atienda su reclamo.

"Pedimos explicaciones a Aerolíneas porque Buenos Aires-Calafate también baja en cantidad de pasajeros en el período invernal, pero no por eso levantan la ruta. Pedimos que en lugar de tener 6 vuelos por semana con un 737, 700, 800, con 160 pasajeros, tengamos dos vuelos semanales con un Embraer de 90 pasajeros", puntualizó.

"Pedimos que se mantengan (los vuelos) con menos frecuencia pero que se mantengan, no sólo por una cuestión turística, en la que hemos invertido mucho en promoción por esos tramos, sino porque Calafate es cabecera de otras localidades de la Patagonia para viajar al norte", señaló el presidente del entidad empresarial, Rodolfo Novelle.

No sólo en la ciudad se encendió el alerta por el recorte de vuelos de cabotaje desde y hacia el aeropuerto de Fisherton. También los destinos afectados elevaron su reclamo. Ahora la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Afines de El Calafate pedirá a Aerolíneas Argentinas que mantenga los viajes que unen a la villa santacruceña con Rosario y Córdoba, que la compañía de bandera decidió suspender desde el 2 de abril próximo hasta la temporada alta.

