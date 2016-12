El Concejo postergó el endeudamiento y aprobaba el Presupuesto

La edila oficialista también comentó al programa Telenoche que no se logró el consenso para el pedido de endeudamiento de la intendencia y aseguró que el tema se seguirá analizando en reuniones a realizarse en febrero próximo.

El Concejo municipal logró este jueves entrada la noche el despacho favorable para el Presupuesto 2017 enviado por el Ejecutivo pero no se alcanzaron los consensos necesarios para el pedido de endeudamiento que pretendía el municipio.

