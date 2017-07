El Indec dará a conocer el índice de actividad fabril este lunes

"Desde el piso alcanzado en octubre pasado, la industria manufacturera acumula un crecimiento del 5,7 por ciento. Si bien este resultado es significativo, queda claro que no todos los sectores están reaccionando de la misma forma y son 8 rubros los que no logran aun salir del terreno negativo", destacó el informe de Ferreres.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo