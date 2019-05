El PJ invita a Massa pero Fernández aclara que la fórmula con Cristina "no se modifica"

El precandidato a presidente por el PJ-Unidad Ciudadana, Alberto Fernández, dijo este jueves que "no hay posibilidad de modificar nuestra fórmula (con Cristina Kirchner como postulante a vicepresidenta), ni tampoco en la provincia de Buenos Aires" para la gobernación (Axel Kicillof-Verónica Magario), cuando fue consultado sobre la posibilidad de que Sergio Massa pueda integrar alguno de esos dos binomios.

"Siempre hemos tenido abiertas las puertas para el espacio de Sergio Massa. Todo este tiempo he hablado con él y lo he inducido a pensar la posibilidad de estar juntos. Esa decisión está en Sergio, no está en mi", agregó Fernández en diálogo con radio Continental.

"Podría ser la cabeza de la lista de diputados, pero siempre lo escuché decir que él no quiere volver al Parlamento. Es alguien de un enorme valor, no necesariamente tiene que ser un cargo electivo", indicó, el postulante presidencial del kirchnerismo.

Las declaraciones se producen en el mismo día en el que el Frente Renovador, el partido de Massa, define su estrategia para las elecciones nacionales.

Paso amplias

Además, el presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, sostuvo este jueves que su espacio está "dispuesto a que Massa compita en las Paso", al evaluar que "para eso están" las primarias que definirán los candidatos que participarán de los comicios de octubre.

El ex gobernador sanjuanino formuló sus declaraciones en FM La Patriada a pocas horas de que el congreso del Frente Renovador que se reunirá en Parque Norte desde las 15 defina los pasos a seguir.

El dirigente peronista estimó que puede haber una interna partidaria al manifestar que se pueden "poner en línea voluntades" porque "en un país con la situación que tenemos, el objetivo es la unidad".

En este punto, definió que "el único límite es nuestro adversario, que está en la Casa Rosada, gobernando muy mal el país", consideró.

Según Gioja, "dividir la oposición es hacerle el juego" al presidente Mauricio Macri, y argumentó con que en su provincia se constituyó el frente Juntos, donde esperan "muy buenos resultados".