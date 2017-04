El Papa se refirió a tensiones "políticas y sociales" en Latinoamérica

"Que en los momentos más complejos y dramáticos de los pueblos, el Señor Resucitado guíe los pasos de quien busca la justicia y la paz; y done a los representantes de las Naciones el valor de evitar que se propaguen los conflictos y de acabar con el tráfico de las armas", pidió en ese marco durante la celebración que marca el fin de la Semana Santa, para la que se reunieron en Roma cerca de un millón de peregrinos de todo el mundo, según los primeros cálculos del gobierno local.

"Que en estos tiempos el Señor sostenga en modo particular los esfuerzos de cuantos trabajan activamente para llevar alivio y consuelo a la población civil de Siria, la amada y maltratada Siria, víctima de una guerra que no cesa de sembrar horror y muerte", agregó Bergoglio, de cara a la Plaza colmada por miles de fieles y un operativo de seguridad que movilizó 5.000 efectivos en la capital italiana.

"Que Jesús Resucitado sostenga los esfuerzos de quienes, especialmente en América Latina, se comprometen en favor del bien común de las sociedades, tantas veces marcadas por tensiones políticas y sociales, que en algunos casos son sofocadas con la violencia", auguró el Pontífice durante la bendición "Urbi et Orbi" desde el balcón central de la Basílica de San Pedro.

El papa Francisco pidió este domingo "soluciones pacíficas" para superar tensiones "políticas y sociales" en América Latina. A su vez, durante su tradicional mensaje pascual lamentó la "guerra que no cesa de sembrar horror y muerte" en Siria.

