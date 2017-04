El Profesorado en Física de la FCEIA cumplió el primer año de cursado

Entre las incumbencias del Profesor de Física se destaca: enseñar Física en los niveles de Educación Secundaria, Superior Universitaria y Superior no Universitaria en diversos contextos; planificar, asesorar y evaluar procesos de enseñanza y de aprendizaje en el área de la Física para los niveles antes nombrados y elaborar e implementar acciones destinadas al logro de la alfabetización científica en el campo de la Física y en disciplinas relacionadas, entre otros.

