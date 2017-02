El abogado Marcos Cella fue imputado y quedará en libertad bajo fianza

“Esperaba un trato mejor. Me llevaron a un buzón, que es el lugar del que el siempre saco gente", agregó el abogado.

Al abogado penalista se le impuso una caución de 1.000.000 de pesos. Además, deberá presentarse tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes) en la Oficina de Gestión Judicial y no podrá salir del país sin previo aviso.

El juez López Quintana no aceptó el pedido de prisión preventiva del fiscal Luis Schiappa Pietra y dictó la libertad bajo fianza de Cella.

