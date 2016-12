El cantante de “El Otro Yo” detenido por abuso sexual

"Ya está realizada mi denuncia hacia mi ex pareja, a quien conocí a mis 13 años de edad, seguí¬ viendo hasta mis 16 a escondidas y luego a los 17 durante un año conviví. Seguí la relación hasta mis 19 y medio, donde finalizó", contó en Facebook la primera denunciante.

El cantante de El Otro Yo, Cristian Aldana, quedó en prisión preventiva luego de las nueve denuncias penales por abuso sexual de niñas de 13 a 16 años. La primera mujer en denunciarlo fue una ex novia suya que reveló que empezó una relación con él cuando ella tenía 13 años.

