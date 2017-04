El cielo puede esperar: sábado con sol y algunos nubarrones

Para el domingo no hay pronóstico de lluvia. El fin de semana se completa con cielo mayormente despejado por la mañana y desmejorando hacia la tarde-noche.

El pronóstico del tiempo para Rosario y la región no se decidía este sábado. En realidad, al aviso de probables lluvias o lloviznas se oponía un amanecer bastante diáfano, con el sol saliendo con fuerza. Es probable que con el paso de las horas la nubosidad vaya en aumento.

