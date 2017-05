“El clásico ya no es una fiesta; te da miedo que te toque otra vez”

Noelia no puede comprender la violencia a tal extremo. “Está todo perdido, antes un clásico era una fiesta, era divertirse pero ahora tenés que salir con miedo, tenés que estar adentro porque no sabés si te toca otra vez”, manifestó y remarcó: “No se puede vivir así”.

El tirador, Pablo Q, fue condenado a 12 años de prisión, según detalló Noelia. “Empezó a tirar a la gente. Gracias a Dios no hubo más muertes, pudo haber sido una tragedia”. A partir de entonces, la tristeza se apoderó de los días de la familia de Martín: “Era muy querido, a todos nos pegó muy fuerte”, advirtió su esposa.

