Un hombre fue asesinado y su hija herida tras el clásico

Fuentes del MPA confirmaron que este domingo, a las 17, en inmediaciones de Ghandi al 5800, se desató una pelea entre vecinos. Un hombre, identificado como Walter L. mató a Omar V. e hirió a su hija, quien en principio no reviste gravedad.

Un hombre fue asesinado y su hija baleada en la zona noroeste de Rosario, luego del clásico entre Rosario Central y Newell´s Old Boys. Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) informaron que los primeros testimonios obtenidos indican que el homicidio se produjo en el marco de una discusión relacionada al partido de fútbol.

