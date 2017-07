El contador de la familia Kirchner fue trasladado a Marcos Paz

El contador de la familia Kirchner, Victor Manzanares, fue trasladado este viernes al penal de Marcos Paz, en el conurbano bonaerense, donde quedará detenido a la espera de una definición del pedido de excarcelación planteado por su defensa, como así también de un pedido de ampliación de indagatoria presentado ante el magistrado.

El contador detenido fue trasladado desde la capital santacruceña, Río Gallegos, a Buenos Aires, donde quedó a disposición del Servicio Penitenciario Federal y el juez Claudio Bonadio lo notificó de las causas de su detención.

Manzanares fue detenido el lunes último por orden de Bonadio en el marco de la causa Los Sauces, luego de que fueran detectadas maniobras tendientes a redireccionar los pagos de los alquileres de los inmuebles de esa sociedad con la presunta intención de eludir los embargos que rigen en el expediente.

Manzanares fue alojado en el Módulo de Ingresos del penal de Marcos Paz, donde permanecerá las próximas 72 horas para que la hagan exámenes psicofísicos, para determinar si ingresa al lugar con alguna enfermedad, si tienen tendencias depresivas o suicidas o si puede resultar agresivo para sí mismo o para terceros.

Pasado estos estudios, pasará al Sistema de intervención para la reducción de índices de corruptibilidad (IRIC), que prevé la realización de tareas terapéuticas. En este sistema también están contenidos otros detenidos de la administración kirchnerista, como el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y el ex secretario de Obras Públicas José López.

Poco antes del arribo de Manzanares al Aeroparque metropolitano -adonde llegó a bordo de un vuelo de línea de Aerolíneas Argentinas-, su abogado, Carlos Beraldi -también defensor de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos, Máximo y Florencia- presentó un pedido de ampliación de la declaración indagatoria de Manzanares para defenderse y justificar la decisión de redireccionar los pagos por alquileres de la sociedad Los Sauces, de Máximo y Florencia Kirchner, hacia la inmobiliaria de otro imputado en la causa, el ex gobernador Carlos Sancho, según consignaron fuentes del caso.

A raíz de esta presentación, Bonadio debe decidir ahora cuándo citará a Manzanares para esta declaración, ya que no accedió a realizarla hoy.

En otra línea de la estrategia defensiva de Manzanares, Beraldi se presentó ante la sala I de la Cámara Federal porteña, donde debe resolverse si se excarcela o no al contador, para pedir lo que se conoce como "abreviación de plazos", es decir, un trámite urgente y sin audiencia previa.

La fiscalía ante la Cámara accedió al planteo y, por ende, la sala I del Tribunal de Apelaciones lo concedió y se resolvió que la apelación sea tratada en el próximo acuerdo de sala de feria la semana próxima, cuando estarán a cargo los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, explicaron a Télam fuentes judiciales.

En caso de desacuerdo entre ambos, deberá convocarse a un tercer magistrado que sería de la sala de feria de la Cámara del Crimen.