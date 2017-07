El dato que podría facilitar la llegada de Freire a Central

La dirigencia de Rosario Central continúa buceando en el mercado de pases con la intención de ocupar la plaza que dejó vacante en el equipo titular Javier Pinola. Y además del de Diego Braghieri, el nombre que suena por estas horas es el de Nicolás Freire, defensor central zurdo del Argentinos Juniors campeón de la B Nacional.



Freire, nacido hace 23 años en Santa Lucía (San Juan), fue el capitán del equipo de Heinze y mantuvo la titularidad durante casi toda la temporada: jugó 37 encuentros en los que aportó voz de mando, salida prolija y hasta dos goles que lo convirtieron en uno de los pilares del ascenso.



La comisión directiva canalla, luego de la sugerencia de Montero, prepara una oferta para poder adquirir los servicios del zaguero, que pertenece en partes iguales a Argentinos Juniors y la CAI de Comodoro Rivadavia, donde jugó en su etapa formativa.



Y en la institución de La Paternal ya conocen del interés centralista: el presidente Cristian Malaspina admitió en LT3 que "si bien no hubo comunicación club a club y no estaba en nuestros planes venderlo, somos un club vendedor y nos sentaremos a escuchar la propuesta de algún club".



El dato que podría facilitar su partida del Bicho es que en diciembre quedará en libertad de acción. Y si bien Argentinos ya le ofreció una renovación por otros tres años, saben que Freire es un nombre tentador para muchas instituciones de primera.



Además, en su vínculo no hay cláusula de salida. Por eso, en la cabeza de los dirigentes ronda la idea de desprenderse de él para poder sacarle tajada económica. Y aunque ninguno de los integrantes de la dirigencia habló de números, trascendió que exigirían una cifra cercana al millón de dólares por la mitad de la ficha.



La carrera de Freire

El defensor nació en Santa Lucía, San Juan, donde se inició en las inferiores de Alianza. De pequeño, se mudó junto a su familia a Mendoza, provincia en la que jugó para Villa Atuel y Bowen.

Más tarde emigró a la CAI de Comodoro Rivadavia y de allí a River, donde fue campeón con la quinta división. Pasó a Argentinos en 2011 y fue promovido a Reserva.



El salto a primera lo dio a los 19 años, en 2013 y de la mano de Caruso Lombardi, que lo puso contra Boca en el Torneo Final.