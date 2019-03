El diagnóstico de Feinmann sobre Florencia Kirchner: "cagasus de ir presus"

Este jueves la senadora nacional y ex presidenta Cristina Kirchner publicó un video referido al problema de salud que atraviesa su hija Florencia Kirchner. Muchas otras personas se expidieron al respecto en las redes sociales, pero los tuits de los periodistas Eduardo Feinmann y Cristina Pérez causaron particular revuelo.

Si bien no trascendió qué padece la hija de los ex presidentes, Feinmann diagnosticó, en tono burlón “cagasus de ir presus”. Traducido: miedo a ir presa. Y le deseó que se mejore pronto ya que el 21 de mayo tiene que presentarse en Tribunales.

Florencia está sospechada de integrar una asociación ilícita que la habría enriquecido con fondos públicos.

“Fuerza Florencia. El 21 de mayo hay que estar con buena salud. Mejórese”, tuiteó Feinmann que al aire en radio La Red habló con crudeza sobre el video. “Cristina en el video la pinta como una pobre nena. Hace rato que dejó de ser una pobre nena”, advirtió el periodista que opinó que el video que grabó Cristina “parece coucheado por Andrea del Boca” por la musicalización y los mocos.

“El 21 de mayo las queremos a ambas sentaditas en el juicio oral”, insistió.

Por su parte, el tuit de Pérez la convirtió en trending topic. La periodista de Telefé Noticias dijo que Cristina Kirchner “usa la salud de su hija”

“Los que debieron pensar en no involucrarla en hechos de corrupción son sus padres”, llamó la atención. La ex presidenta djo que su hija sufre de estrés por haberse visto involucrada injustamentee en una causa judicial de la que nada tiene que ver y que ese estrés le produjo tal daño en su cuerpo que no puede mantenerse sentada ni parada por mucho tiempo. Florencia recibe tratamiento médico en La Habana, Cuba.