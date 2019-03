El diálogo entre Guillermo Moreno y la esposa de Julio De Vido: "Que los presos no canten"

El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno le dijo a la esposa de Julio De Vido, Alessandra Minnicelli, que los presos involucrados a la causa de los cuadernos de las coimas "no canten". La conversación telefónica trascendió después de que el canal Todo Noticias reprodujera una escucha judicial legal.

El diálogo tuvo lugar tras la realización de actos políticos que tanto Moreno como Minnicelli habían encabezado en medio de la investigación que lleva a cabo el juez federal Claudio Bonadio, según informó Clarín.

De acuerdo a la conversación que mostró Todo Noticias este martes, Moreno comentó: "¿Qué mensaje le dieron a los que están presos? Yo el mensaje que di fue que no hablen. Que no canten. Que terminen de hablar. Que lo único que hacen es hablar boludeces. Ahora empezó el pelotudo de (Juan Manuel) Abal Medina".

Cuadernos de las coimas: en una comunicación telefónica con Lali Minnicelli, la esposa de Julio de Vido, el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, les pidió a los presos "¡Que no canten!" pic.twitter.com/1qGEFBLC6X — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 19 de marzo de 2019

La esposa del ex ministro Julio De Vido agregó: "Abal Medina es un cagón, Guillermo. ¿Vos escuchaste la estupidez que dijo?". La declaración se refería al momento en el que el ex jefe de Gabinete admitió haber recibido dinero de manos de Roberto Baratta, ex coordinador del Ministerio de Planificación.

"Los nuestros están firmes, sin dudas", señaló Minnicelli al tiempo que apuntó contra Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción: "A Wagner se lo voy a cargar. El tipo es un hijo de puta. Es una basura. Voy a juntar todos los discursos donde Wagner levantaba a Néstor, a Cristina y a Julio y lo voy a hacer bosta a ese idiota".

La esposa de De Vido le expresó a Moreno que en ese momento "el peor escenario" era que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner vaya a prisión. Por su parte, el ex secretario de Comercio opinó: "No sería el peor escenario. Para ella es una cucarda ir presa, es al revés. Estamos ordenando la cosa en relación con las personas y no en función de la política. Con ese criterio Julio no va a salir más de la cárcel así. Yo lo tengo a Julio desde hace diez meses preso. Y los compañeros están cantando porque no les damos política, porque repetimos las estupideces. El mensaje tiene que ser un mensaje único".

"Venimos hablando hace dos años y medio de la unidad y la que dividió la elección en la provincia de Buenos Aires fue Cristina", enfatizó el ex funcionario nacional.