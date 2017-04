El dinero que percibirán las autoridades de mesa en las elecciones

"Si por alguna razón un ciudadano no pudiera desempeñarse como autoridad de mesa en alguna de las elecciones, se le abonará la parte proporcional de la suma que le corresponda", aclara la norma.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo