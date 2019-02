El duro momento de "Chiquito" Bossio: murió su esposa tras dar a luz

El ex arquero de Estudiantes de La Plata y Lanús, Carlos "Chiquito" Bossio atraviesa un duro momento. Su esposa murió tras dar a luz a un bebé sietemesino. Había tenido un accidente cerebro vascular durante el embarazo. El pequeño pelea por su vida.

Ana Débora Lucero Bustamante sufrió un ACV en el embarazo y falleció luego de sufrir un aneurisma que se agravó después de dar a luz, según informó Diario Popular. El bebé nació prematuro, está internado en neonatología y lucha por su vida.

Días atrás, el ex arquero hizo una publicación en su cuenta de Instagram donde expresaba el difícil momento de su pareja. "Fuerza amor. No me aflojes guerrera de la vida. Te amo", escribió. "Estamos rezando por vos mi vida", agregó en el posteo que en las últimas horas, por el triste desenlace, tuvo decenas de mensajes de condolencias.

Clubes de fútbol por los que pasó Bossio enviaron sus condolencias a través de las redes sociales.

El Club Estudiantes de La Plata lamenta el fallecimiento de Débora, esposa de Carlos Gustavo Bossio, y lo acompaña a él y a toda su familia en este difícil momento. — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) 24 de febrero de 2019

⚫ Desde #Belgrano enviamos nuestras condolencias para Carlos Bossio y su familia, en este difícil y doloroso momento, debido al fallecimiento de su esposa. QEPD. — Belgrano (@Belgrano) 24 de febrero de 2019