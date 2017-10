El emotivo recuerdo de Macri sobre Alberto Gollán

El presidente Mauricio Macri recordó este viernes al fundador de Grupo de Televisión Litoral, Alberto Gollán, en medio de una entrevista brindada en el Coloquio de Idea que se lleva a cabo en Mar del Plata. "Fue un prócer de la comunicación en Rosario", aseguró el jefe de Estado.

Casi a los diez minutos de entrevista, cuando comenzó a hablar sobre qué lo llevó a pasar de la presidencia de Boca a la política, destacó una frase que le comentó Gollán cuando él aún estaba al mando de la comisión directiva del club xeneize.

"Yo llevaba un año y medio como presidente de Boca y fui a Rosario por un partido contra Newell's. Me sorprendió, me dijo que yo iba a ser presidente en su oficina. Después me pidió que me acuerde de él, porque fue el primero en decirlo", señaló al tiempo que añadió que "fue un prócer de la comunicación" en la ciudad.

"Después cada vez que iba a Rosario e iba a saludarlo, primero como presidente de Boca y después como jefe de Gobierno porteño, me recordaba que iba a ser presidente. Yo le dije: «Usted va a ser el invitado número uno cuando así sea». Lamentablemente se cayó, se desequilibró y no llegó. Hubiese sido lindo que esté en la asunción", afirmó el mandatario.

Macri también indicó que en 2011 supo que iba a pelear para ser presidente. "Antes había amagado y el círculo rojo me puteaba porque no era candidato y seguía en Buenos Aires. Todo me quedó confirmado cuando apareció Juliana (Awada). Considero que me la mandó Dios como un refuerzo para que llegara con energía", concluyó.