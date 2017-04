¿El fin de los piquetes?: el gobierno dice que estamos en "un cambio cultural"

El funcionario celebró que en muchos lugares del país se logró por primera vez que se establecieran los piquetes, aunque admitió que eso no ocurrió en Rosario. “Estamos en un cambio cultural que implica terminar con esta lógica de que para cumplir tu derecho tenés que perjudicar al otro”.

“Hubo más de 20 piquetes y la mayoría no pudieron. Los manifestantes buscaban que la gente que quería trabajar no pudiera hacerlo. Con las fuerzas federales trabajamos para que la gente pudiera cumplir su derecho”, dijo Burzaco en diálogo con el programa A diario, de Radio 2.

