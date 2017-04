El frío que viene: un pronóstico a corto y largo plazo

Ya iniciado mayo, el tiempo irá siendo cada vez más otoñal. “Puede haber algún aumento de máxima a la tarde pero las mínimas seguirán bajando por las entradas de frío. Podemos tener humedad pero el calor no regresa. Se trata de una humedad regional, autóctona que pone pesados los días y cuando hay nubosidad hacer que el calor sea una sensación. Esto es muy de la región”, explicó.

De acuerdo a lo que anticipó este jueves la mañana será más fría que la de hoy, con temperaturas mínimas de entre 5 y 7 grados. Sin embargo, advirtió que con el transcurrir de las horas, “las temperaturas máximas irán superando los 20 grados”. En conclusión, al menos hasta el fin de semana largo, tendremos en la ciudad amaneces y atardeceres fríos con tardes templadas. Otro dato clave es que no se esperan lluvias.

Consultada por Rosario3.com , la observadora meteorológica Vanesa Balchunas adelantó cómo serán las horas siguientes en materia del tiempo. “En realidad va a ir cediendo la masa de aire frío, la temperatura se mantendrá baja a la mañana hasta que el frente de frío se asiente y la nubosidad termine de pasar vamos a tener mínimas menores. No podremos salir sin campera”, señaló.

Los friolentos, contentos. Es que el pronóstico del tiempo para los próximos días y para el invierno que viene no es tan desalentador. Hará frío pero por períodos que serán intercalados por otros con termómetros más arriba. Qué alivio.

