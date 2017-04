El fenómeno de El Niño podría volver este año con mayor intensidad

Los patrones recurrentes y los pronósticos pueden ayudar a los gobiernos a organizarse con políticas preventivas, al respecto el investigador Dan Osgood del instituto de la Universidad de Columbia consideró que la experiencia del último El Niño que fue tan fuerte mostró la efectividad de la planificación. “Una de las cosas más interesantes que resultaron del ciclo pasado es que la gente estaba enfocada en predecir lo que podía suceder” y en relación a próximos sucesos dijo que: “Se trata de organizarse para que no nos encuentre desprevenidos”.

“Si observas el estado actual del océano y la atmósfera no se parece a lo que normalmente esperamos ver cuando se acerca El Niño, pero ésto nos ha confundido un poco”, dijo Halpert y agregó: “La fuerza de El Niño está relacionada con la magnitud de los cambios en las temperaturas del agua por lo que es demasiado pronto para decir cómo resultaría este nuevo fenómeno, si es que ocurre. Aunque la historia nos diría que no veríamos dos eventos fuertes en un período de tres años”.

Los especialista no saben a ciencia cierta qué tan agresivo puede llegar a ser el próximo Niño pero consideran que hasta el más leve podría afectar de manera considerable los patrones climáticos a nivel mundial. Entre las posibles consecuencias, ante una inminente llegada, se cree que podría generar condiciones más húmedas en el sur de EE.UU. y sequía en América del Sur, África y Asia, según indica un informe del New York Times que también destaca que el fenómeno podría influir en las temperaturas mundiales que ya están aumentando por las emisiones de gases de efecto invernadero.

Casi un año después de que se registró en el mundo uno de los fenómenos más fuertes de El Niño, los meteorólogos no descartan la posibilidad que pueda regresar esta temporada con mayor intensidad.

