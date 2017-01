El gobierno creó una Comisión Nacional de Fronteras

Argentina no tiene una política integral de migraciones, dijo Mármora y explicó: “Se necesita integración, regulación y distribución de la población inmigrante. También hay que promover el retorno y la revinculación de los argentinos que se encuentran en el exterior. Así como los de los profesionales que piensan irse a vivir afuera", concluyó.

Al respecto, Lelio Mármora, director del Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo (Ipma), consideró en el programa A Diario de Radio 2: “Estas políticas no son discriminatorias ni de endurecimiento, son medidas para que se cumpla la ley que ya tiene una resolución de 2014 y es una de las más avanzadas del mundo. Pero que nunca se llevó adelante porque no hubo acuerdo de quién tenía que pagar el sistema”.

